El Bàsquet Girona confia a posar la cinquena

Després de sumar la millor ratxa de la temporada amb quatre victòries consecutives, el Bàsquet Girona vol confirmar les bones sensacions aquest migdia (12.00) davant l'Albacete, penúltim classificat. Amb l'arribada de Jordi Trias, l'equip presidit des de Memphis per Marc Gasol i entrenat per Quim Costa sembla haver trobat un bona línia de joc, que s'ha demostrat amb les victòries contra Vic, Múrcia, Alacant i Menorca. Aquesta última, segurament la més patida. Dimecres els gironins van haver de suar per capgirar un partit que se'ls havia posat molt complicat a la pista dels illencs.

Aquest migdia, els de Fontajau miraran d'aconseguir la cinquena victòria per mirar de seguir escalant posicions. Ara mateix, els gironins estan a només un triomf del capdavant de la classificació, i un triomf donaria moral per seguir amb l'objectiu de quedar entre els sis primers classificats.

De la seva banda, l'Albacete arriba necessitat de victòries i que fa dos partits consecutius que perd. Els manxecs porten un balanç de quatre derrotes i nou derrotes. Dels rivals, Costa destaca que «han canviat alguns jugadors respecte el partit que vam jugar allà. És un equip complicat i difícil, el que utilitza més variacions tàctiques, tant ofensives com defensives, per confondre l'equip rival».