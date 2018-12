El Bàsquet Girona encadena la cinquena victòria consecutiva a LEB Plata

Es poden guanyar partits sense tenir encert tirant de fora? O tenint-ne molt poc? La resposta és sí i la prova el Bàsquet Girona que ha encadenat cinc victòries consecutives des de l'arribada de Jordi Trias i s'embala en una LEB Plata en què tothom ja veu els gironins com un clar candidat a l'ascens. I tot això veient la cistella petita quan es tracta de ficar-la no ja de tres punts,sinó gairebé tot el que esmaixar-la o deixar-la a mig pam del cèrcol. Avui contra un Albacete, penúltim classificat, que ha complicat molt la vida als gironins fins que, amb Jordi Trias en la seva versió més intervencionista, l'equip entrenat per Quim Costa ha trencat el partit en el tercer passant del 34-29 del descans als 66-49 del final del tercer quart.

Jordi Trias, que portava quatre punts i valorava només quatre a la mitja part, ha acabat amb 31 punts i 42 de valroació tornant a ser decisiuper la victòria d'un equip que encara té molt camí per recórrer i millorar. Especialment en atac estàtic on, sense amenaça en el tir exterior (més enllà de quan Trias s'obre a tirar de cinc metres i amb un triple ocasional dels bases), el bàsquet es va fent cada cop més farragós. Els gironins només es troben còmodes corrent i, quan aconsegueixen guanyar la lluita pel rebot (avui complicada davant el potent pivot de l'Albacete Marcus Van), poden fer el bàsquet ràpid del tercer quart. De moment, suficient per guanyar partits a LEB Plata. Avui, 84-70.