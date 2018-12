Espectacular exhibició de l´Uni a Fontajau

Al Perfumerías Avenida se'l pot guanyar. L'Uni ha derrotat aquest vespre el seu botxí en les tres últimes finals de lliga i dues de Copa en un partit per al rècord a Fontajau en què les gironines ha passat per sobre de l'Avenida en un primer quart de pel·lícula (27-9) i, amb un pavelló absolutament entregat, ha mantingut fins al final del partit un altíssim nivell de joc fins a tancar una victòria històrica (79-53).

Impecables en defensa, amb Laia Palau i Núria fent una lliçó d'ofici de com jugar a bàsquet, i amb Colhado (màxima anotadora de partit amb 20 punts), Hampton (18) o Murphy (18) anotant amb solvència l'Uni ha arribat a guanyar per 28 punts de diferència a poc per acabar (79-51).

Al final 79-53 amb el pavelló dret botant i l'Uni posant-se líder de la lliga per demostrar que, aquest any, a Girona no estan disposats que tots els títols es quedin a Salamanca.