Esperant una nit màgica

Per al tècnic de l'Uni, Èric Surís, l'objectiu d'aquest primer tram de temporada era «assolir la posició privilegida de ser Top8 a l'Euro Cup i saltar-nos la primera ronda a principis de gener». L'objectiu es va aconseguir de forma excepcional, sent el tercer millor equip de la fase de grups i en un ple de victòries en aquesta primera fase, l'últim dimecres a Hongria davant el Gyor (56-78). Enmig d'aquesta eufòria i dels bons resultats arriba el gran clàssic de la Lliga Dia amb la vistia del Perfumerías Avenida a Fontajau (20.00). Un partit que tots els seguidors de l'Uni tenen marcat en vermell els últims anys. Els líders de la Lliga Dia aterren a Girona després d'estar a punt de guanyar un dels equips més forts en àmbit europeu dimecres, el Dynamo de Kursk (56-58), en partit d'Eurolliga.

L'Spar Citylift Girona-Perfumerías Avenida és el clàssic per excel·lència de la Lliga Dia. Els dos millors equips de la competició dels últims anys es tornen a veure les cares aquesta nit (20.00, Teledeporte) en un partit on els dos equips arriben en bones dinàmiques. Les de Salamanca arriben a Fontajau invictes, amb un balanç de 9 victòries i cap derrota, mentres que les gironines han sumat una única derrota en aquests nou partit i són segones. Per tant, serà un partit que marcarà si les castellanes continuen al capdavant de la classificació amb ple de victòries, o sí les gironies són capaces d'igualar-les en aquest balanç de triomfs i derrotes.

Del conjunt rival, Surís no va voler destacar cap jugadora en concret però va remarcar que és un equip «amb 10 jugadores d'alt nivell del qual hem de destacar el talent i el físic» i va elogiar també el joc interior rival dient que «és un dels seus principals punts forts i dels punts que ens pot costar més contrarestar». A Fontajau s'espera una d'aquelles nits màgiques de bàsquet i es preveu un pavelló ple que confia veure l'últim triomf del seu equip aquest any a casa, ja que les de Surís no tornaran a jugar-hi fins al dia Reis.

A més, l'Spar Citylift Girona es vol treure l'espina clavada amb els partits davant les castellanes. Les de Surís fa des del 29 d'abril de 2017, en la final del play-off pel títol de Lliga, que no superen el Perfumerías. Aquella Lliga va ser per les de Salamanca. Des de llavors, l'equip de Surís encadena set derrotes contra Perfumerías entre partits de play-off, Supercopa d'Espanya i partits de lliga.