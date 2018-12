L'afició brinda pel Peralada

El xampany corria a dojo per la grada a partir del minut 94. A Peralada, estaven de celebració. Els nois de Chicho Pèlach van brindar ahir la primera victòria al Municipal, tot superant amb nota un partit molt disputat contra el Castelló (2-1). Encallat a baix de la taula amb els mateixos punts que el rival, que estrenava nou tècnic, Óscar Cano, a la banqueta, el conjunt blanc-i-verd va saber treure profit de la situació per agafar oxigen i començar a redreçar el rumb abans d'acabar l'any. Una primera part protagonitzada pels gols d'Àlex Pachón i Ferraresi, la insistència de Mario al davant i la solidesa al mig del camp amb Montes i Rober; i una segona marcada per la defensa, amb Santi Bueno destacant després de la lesió, i l'actuació de Marc Vito van ser la clau per segellar el primer triomf a l'Empordà.

L'eufòria va arribar de seguida. Tan bon punt va començar a rodar la pilota sobre la gespa, Pachón feia cridar l'afició blanc-i-verda amb el primer gol del partit. El juvenil va rebre una assistència de Miguélez, que va finalitzar amb contundència batent el porter Álvaro Campos amb un xut creuat al segon pal. Al minut 21, però, Caballero va sorprendre Vito des de dins l'àrea petita després de rebre una centrada d'Hicham. Amb igualtat al marcador i al terreny de joc, el Peralada va fer un pas més per disposar de millors ocasions. En una falta perillosa a la frontal, Miguélez va topar amb el pal esquerre d'Álvaro i en el refús Ferraresi va engaltar-la per enviar la pilota al fons de la xarxa. A la segona part, va haver d'apostar pel joc defensiu per tal de frenar els rivals.