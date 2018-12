El Reial Madrid guanya el Rayo per la mínima i continua sense convèncer

El Madrid va guanyar ahir al Rayo (1-0), gràcies a un gol de Benzema a l'inici de la primera part. La dificultat per veure porteria i mantenir el resultat favorable al marcador, juntament amb la derrota a la Champions, van generar més dubtes respecte l'equip de Solari, que està a punt d'afrontar el Mundial de Clubs d'Abu Dabi.

Courtois va haver de treure dues mans que van ser vitals per impedir el gol d'Imbula i Ba ja en temps d'afegit i així endur-se triomf. El Bernabéu va resignar-se, mentre es respirava un ambient marcat per la indiferència i la fred. Molt domini, bones oportunitats, però el patiment del tram final amb l'únic objectiu d'esquivar les arribades del Rayo a la seva àrea, va ser essencial per deixar entredit que el campió d'Europa segueix coixejant. Molts dubtes i el Mundialet ben a prop. Tot i els contratemps, aquest triomf situa al Madrid amb 29 punts. Els de solari van aconseguir quedar-se a només dos punts del colideratge que tenen el Barça i l'Atlètic de Madrid, encara que els blaugrana estan pendents del partit d'avui davant del Llevant.