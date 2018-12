El Betis enfonsa encara més l´Espanyol a Cornellà

Derrota dura ahir de l'Espanyol conta un Betis que va llançat i ho va confirmar a l'RCDE Stadium amb un conundent 1-3 que no es va definir fins als últims cinc minuts, quan es va passar de l'empat a un al triomf andalús amb gols de Tello de falta i un en pròpia d'Óscar Duarte.

El Betis arribava amb quatre victòries i un empat en els seus últims cinc partits i va deixar tocat els blanc-i-blaus, que van sumar la seva cinquena derrota seguida. Fins als últims compassos, el partit va ser vibrant.

El primer quart d'hora va ser un pols de duels individuals i pressió, gairebé sense ocasions clares per cap equip. La primera oportunitat va arribar al 16 i va poder ser determinant: Junior va acabar al terra després d'una disputa amb Rosales al centre de l'àrea i el col·legiat va assenyalar penal. Lo Celso va disparar ras i a la dreta, però Diego López va endevinar la trajectòria.

L'Espanyol va tenir també la seva. I els locals no van fallar. En la primera ocasió clara del partit per als blanc i blaus, Sergio García va picar la pilota amb habilitat per superar a Pau López per marcar el 1-0 en el minut 23.

El marcador no va canviar la dinàmica: tots dos conjunts mantenien la seva aposta ofensiva i, finalment, el Betis va tenir premi. Canales i va servir l'1-1 en safata al 43 a Lo Celso, que va compensar el seu error en el penal i va afusellar a plaer.

A la represa, els pericos van poder avançar-se, però primer Baptistao i després Borja Iglesiasno van ser prou hàbils per definir.

La davallada li va durar poc a l'equip de Quique Setién, i Francis i Loren van examinar Diego López, que va respondre amb solvència.

Però cap dels equips es conformava amb l'empat i els dos tècnics van renovar el seu onze per refrescar els seus respectius atacs, i van ser els bètics els que van tenir més sort, gràcies a la insisència de Joaquín.

Mèrit del segon gol visitant va ser seu, ja que va provocar la falta del gol. Al 86, Tello va dibuixar un lliure directe des de la frontal inabastable per a Diego López.

Faltava la cirereta per als andalusos. Una centrada de LoCelso, entestat a ser protagonista, va ser desviat lleugerament per Óscar Duarte per acabar al fons de la xarxa blanc i blau. Era la sentència per a l'equip de Rubi, que viu un final d'any molt lluny de la seva millor versió.