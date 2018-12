El Girona s´embala a LEB Plata

Es poden guanyar partits sense tenir encert tirant de fora? O tenint-ne molt poc? La resposta és sí i la prova és el Bàsquet Girona, que des de l'arribada de Jordi Trias ha encadenat cinc victòries consecutives i s'embala en una LEB Plata en què tothom ja assenyala els gironins com un clar candidat a l'ascens. I tot això veient la cistella petita quan es tracta de ficar-la no ja de tres punts, sinó gairebé tot el que és esmaixar-la o deixar-la a mig pam del cèrcol. «Els nostres especialistes en el tir fa setmanes que no estan encertats, però aquest bloqueig es trencarà el dia que n'anotin dos o tres seguits... Sense tir exterior se'ns tanquen més quan entrem una pilota a dins i hi ha menys espais, però crec que avui no hem fet malament contra un rival que et posa moltes dificultats amb les seves defenses alternatives», explica ahir Quim Costa al final d'un partit que, mirat del dret o del revés, s'acaba sempre explicant per la gran influència que té, o no té, Jordi Trias en el joc.

Fins al descans, el veterà aler pivot gironí havia fet 4 punts i se'l veia incòmode en uns atacs estàtics cada cop més feixucs. En el tercer quart, el Bàsquet Girona va controlar millor el rebot i va poder córrer més. Menys atacs posicionals i més somriures de Jordi Trias, que, al final del partit, valorava 42: 31 punts i 11 rebots. «Amb Trias, el Girona s'ha posicionat entre els millors equips de la categoria; pel que fa i per com s'implica en l'equip, només has de veure la mala cara que posa quan els fan un bàsquet...». Explicava l'entrenador de l'Albacete, Alfredo Glázquez, on ell ho havia intentat gairebé tot -defensa individual, zona, zones seguint els talls, caixa i 1- per intentar complicar la vida al Bàsquet Girona. I ho va aconseguir. Almenys fins que, després del descans, els gironins van decantar la lluita pel rebot contra el corpulent Marcus Van i va poder córrer amb un Jordi Trias que, en paraules del tècnic visitant, «semblava que jugués sol, sense que ningú el pogués aturar». Al final del tercer quart, el Bàsquet Girona ja guanyava per 17 punts (66-49) i el partit ja anava costa avall per als gironins tot i que un enèsim canvi de defensa de l'Albacete va generar alguns dubtes a l'inici del darrer quart. Al final, 84-70 i cinquena victòria consecutiva del Bàsquet Girona que continua cinquè a LEB Plata amb les mateixes victòries que el quart (Almansa) i a només una victòria dels tres líders: Múrcia, Alacant i Villarrobledo.