Un gol de Tena permet al Figueres treure un bon punt de Cerdanyola

El Figueres va treure ahir un bon empat davant del Cerdanyola (1-1), en un partit molt disputat. Els homes de Joan Esteva no van assolir l'objectiu de sumar els tres punts per avançar posicions a la classificació, però van allargar a tres les jornades sense perdre i d'aquesta manera certifiquen mantenir-se a mitja taula. Els de l'Alt Empordà es mantenen en la 13a posició amb 26 punts, els mateixos que la Pobla de Mafumet que aquesta jornada descansava.

Sense Sergio Álvarez, que era baixa per sanció, el Figueres va plantar-se a Les Fontetes amb les idees molt clares per fer un bon partit. Ben aviat Carles Tena va veure tenir encert, després de rematar amb el cap i tantejar amb un defensa local que, intentant refusar, va finalitzar la jugada en pròpia porteria. Abans, Ferrón va disposar d'una bona ocasió provant de sorprendre al porter Marc Briones amb un cacau que anava directe al primer pal. La superioritat, però, no va trigar gaire. Una vegada superat l'equador de la primera part, el Cerdanyola va aconseguir l'empat aprofitant una pilota morta dins l'àrea per batre a Aroca.

La igualtat al marcador va traduir-se sobre la gespa. A la represa, va mantenir-se el domini altern amb perill a les dues porteries. A mesura que avançaven els minuts, el Cerdanyola es mostrava més còmode per prendre la iniciativa i obligar als figuerencs a contenir-se al darrere per tal de no deixar espais als rivals. L'actuació d'Aroca va ser clau fins al final per garantir un punt molt treballat.