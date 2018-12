El Llagostera s´agafa al lideratge amb fermesa

El Llagostera no dona treva als rivals i ahir va pagar-ne les conseqüències la FE Grama (0-2). L'equip d'Oriol Alsina va aconseguir una nova victòria, disputant un partit molt treballat que li permet defensar el lideratge una jornada més. Ho ha de fer amb fermesa perquè al darrere té l'Hospitalet, que li trepitja els talons amb només un punt menys (41).

El duel va començar amb molta igualtat i arribades a les dues àrees. De seguida, Gil Muntadas va provar sort amb un xut que no va trobar la porteria de Texeira. Va seguir-lo Moussa, en rebre una pilota de Sascha. A la següent, no va perdonar. L'extrem va superar al porter rival guanyant en l'un contra un. El gol va incentivar la Grama a posar una marxa més però la defensa llagosterenca els va frustrar tots els intents.

A la segona part, els rivals tampoc van deixar treva. El Llagostera, però, va aprofitar la contra per generar perill. Al minut 68, Sascha va provocar un penal i Maik Molist va ser l'encarregat de marcar des dels onze metres.