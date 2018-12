Longo rescata un punt per a l'Osca en el temps afegit davant el Vila-real

L'exjugador del Girona Samuele Longo va donar l'empat a l'Osca amb un gol a l'últim minut del temps afegit. Els aragonesos,van empatar a dos gols davant el Vila-real que estrenava Luis García d'entrenador, en un partit en el qual es van xiular fins a tres penals. El primer, va ser transformat per Cucho Hernández poc abans del descans per avançar els locals. Bacca tampoc va fallar des dels onze metres per posar l'empat al minut 63. Menys sort va tenir el blaugrana Melero, que va veure com Asenjo blocava el seu penal.

Els groguets, amb 10 homes per l'expulsió de Mario Gaspar, van ser capaços de posar-se per davant quan faltaven 10 minuts pel final gràcies a la diana de Gerard Moreno. Però els locals es van bolcar a l'atac per trobar almenys un punt, i el van trobar en el minut 94, quan Longo va rematar a boca de canó per fer el 2-2 definitiu. L'empat no afavoreix a cap dels dos equips. L'Osca fa des de la primera jornada de lliga que no coneix la victòria i continua cuer amb 8 punts. Mentre, el Vila-real, que suma el tercer partit sense guanyar, podria caure avui en descens si l'Athletic supera a l'Alabès.

D'aquesta manera, aquesta nit es tancarà la setzena jornada de lliga en el partir que disputaran Alabès i Athletic a Mendizorrotza. Els d'Abelardo, miraran de trancar una sères de tres jornades sense guanyar, mentre que el bilbains, volen sortir de la zona de baixa de la classificació i arriben carregats de moral després de la victòria de la passada setmana davant el Girona en el debut de Garitano a la banqueta vermella-i-blanca.