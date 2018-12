Aquest any sí?

Diumenge, l'Spar Citylift Girona va derrotar el Perfumerías Avenida per primer cop des del segon partit de la final de fa dues temporades. Però, a diferència d'aquell 27 d'abril del 2017, marcat per l'homenatge a Noe Jordana, i de les altres vegades que les gironines havien derrotat l'equip castellà començant per la primera l'any 2013 a Palau Sacosta, abans-d'ahir l'Uni va ser molt superior. Vint-i-sis punts de diferència, l'espectacle del primer quart, la sensació que l'Avenida no era capaç de donar la volta al partit, la percepció que aquest cop les millors jugadores vestien la samarreta de l'Uni... Detalls que no s'havien vist mai en un partit contra l'Avenida. Ni tan sols el 2015 quan les gironines, llavors amb Roberto Íñiguez a la banqueta, va ser campió de lliga. «Després de l'espectacle que es va veure a Fontajau no podem deixar de somiar i esperar que l'equip segueixi aquesta línia i ens doni més alegries com la de diumenge», explica el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, que, però, avisa que «només és una victòria en lliga regular i queda molt, encara que ens faci veure que aquesta temporada no estem lluny de l'Avenida i que anem pel bon camí»

«Només hem guanyat un partit de lliga regular; no vull tirar aigua al vi però el proper partit és a Gernika, que ara mateix està empatat amb nosaltres i amb l'Avenida a la lliga», apunta el tècnic, Èric Surís, que admet que el partit de diumenge es pot «posar al sac dels millors, al costat d'alguns molt rodons de la temporada a l'Eurocup contra Olympiakós, Ragusa o Galatasaray» des que ell va arribar a la banqueta. Un partit «rodó» i també, segurament, un cop moral per al Perfumerías Avenida és més competitiu que mai amb reforços com Palau, Hampton o Shay Murphy a qui coneixen bé a Salamanca. La clara derrota a Girona afectarà l'Avenida? «Crec que no marcarà els altres partits, a elles no les afectarà aquesta derrota, però, en canvi, sí que a nosaltres ens anirà molt bé perquè hem girat la truita i sabem que podem guanyar l'Avenida i psicològicament ens ajudarà molt», explica una de les veus més experimentades del vestidor de l'Uni: Núria Martínez, també exjugadora de l'Avenida fa un grapat d'anys.