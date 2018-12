El Barça s'enfrontarà al Lió als vuitens de final de la Champions

El Barça no volia ni en pintura ni Liverpool ni Manchester United i el sorteig dels emparellaments de vuitens de final de la Lliga de Campions va ser prou benèvol per al conjunt blaugrana que s'haurà d'enfrontar a l'Olympique de Lió per un lloc als quarts. El sorteig també va emparellar el Madrid amb l'Ajax així com l'Atlètic amb el Juventus. Entre la resta d'eliminatòries, destaca el duel entre el Liverpool i el Bayern de Munich, el sorteig assequible pel City, aparellat amb el Schalke, o l'interessant enfrontament entre el Manchester United i el PSG. A més, els vuitens es completen amb les eliminatòries Tottenham-Dortmund i Roma-Porto.

Després de l'esgarrifosa experiència del curs passat a Roma, al Barça ningú es refia de cap equip. Per molt que pugui tenir menys nom que d'altres, el Lió és un equip amb jugadors reconegut a nivell internacional com Fekir, Traoré o Musa Dembélé i que, si té el dia, pot clavar un espant a qualsevol com ja va fer a l'Etihad contra el Manchester City (1-2). Això sí, el Lió es va classificar per a vuitens de final sumant una sola victòria i cinc empats que li van valer per passar com a segon rere el Manchester City i relegar el Xakhtar. L'equip gal, tercer a la lliga per darrere del PSG i del Lille, té com a jugador més destacat el talentós Fekir, campió mundial amb França, i líder d'un atac on també deixen destaca la qualitat de Depay i Moussa Dembélé.

El Lió és un contrincant que li porta bons records al Barça, ja que en els tres enfrontaments que s'han produït entre tots dos a la Champions, els blaugranes sempre han reeixit i sense perdre cap dels sis partits disputats.Els dos primers enfrontaments (01-02 i 07-08) corresponen a la lligueta, mentre que l'últim es va produir en els vuitens de final (08-09). D'altra banda, Vermaelen pateix una ruptura al soli i estarà un mes de baixa.

Mentrestant, el Madrid, campió de les tres darreres edicions de la Lliga de Campions va quedar emparellat amb l'Ajax. L'anada serà a terres holandeses mentre que la tornada es disputarà al Santiago Bernabéu en la que es presenta com una eliminatòria assequible per al conjunt blanc. L'Ajax intenta recuperar un nom a Europa de la mà dels joves De Ligt i De Jong, pretesos pel Barça. A la fase de grups l'equip holandès ha acabat invicte rere el Bayern. De la seva banda, l'Atlètic va pagar car el seu empat a Bruges en l'última jornada que li va impedir acabar primer de grup. El rival dels matalassers serà el Juventus de Cristiano Ronaldo. Els torinesos dominen amb mà de ferro la Lliga italiana.