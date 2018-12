El comentarista Michael Robinson revela que té un «càncer avançat amb metàstasi»

L'exjugador i periodista esportiu britànic Michael Robinson pateix un melanoma avançat amb metàstasi, «un de dolent que no té cura», i va afirmar que tot i que és una batalla que preferia «no afrontar» està convençut que la «guanyarà».

«El dia 30 d'octubre tenia un bony a la meva aixella. Quan m'ho van treure em van donar una notícia tremenda: «Michael, tens càncer, un de dolent que no té cura». De la resta no me'n recordo, perquè pensava que era un malson , que no era de veritat», va assenyalar ahir a la tarda en una entrevista al programa La Ventana de la Cadena Ser.

«Tinc melanoma. El melanoma no resideix en l'aixella, sinó en la pell; hi havia metàstasi, havia viatjat i es va manifestar en la meva aixella. Durant un parell de dies jo no sabia molt bé quin dia era, pensava que era un malson, i que era un error. Creia que l'endemà a l'hospital em dirien Michael, ens hem confós», va dir Robinson.