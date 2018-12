L'Adepaf Figueres té 25 equips entre els federats i els de l'escola

El poliesportiu municipal de Figueres Roser Llop va ser aquest passat dissabte l'escenari de la presentació oficial de la temporada 2018/19 dels equips del Club Bàsquet Adepaf, tant federats com no federats. La jornada va començar amb els partits de la jornada del cadet groc i el cadet blanc i, tot seguit, es va iniciar la presentació dels diferents equips fent un total a pista de més de 250 jugadors i jugadores.

En primer lloc, tots els equips de les diferents escoles (aquest any un total de 12, rècord des de l'inici del projecte) que formen part de la CEBA (Campionat Escolar de Bàsquet Adepaf). Després, tots els equips federats del club, un total de 13 equips amb especial menció, per una banda al sènior mixt que enguany s'ha incorporat al club gràcies a l'acord i col·laboració amb El Dofí i Fundació Altem; i per altra banda a l'equip de veterans que segueix competint en lliga oficial. En total, un conjunt de passat, present i futur a la pista acompanyat amb tots els pares, mares, famílies i acompanyants des de la grada.