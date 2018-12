El Manchester United acomiada José Mourinho

José Mourinho ha estat acomiadat com a tècnic del Manchester United aquest dimarts. Segons ha comunicat el club anglès, el portuguès ha abandonat el club amb efectes immediats: "El club vol agrair a José el seu treball durant el seu temps al Manchester United i desitjar-li èxit en el futur".



El conjunt anglès ha anunciat també que busca un nou entrenador fins a final de temporada. La derrota per 3-1 del United davant del Liverpool aquesta cap de setmana significa que els red devils tenen només 26 punts després de 17 partits de la Premier League, la seva pitjor marca des de la temporada 1990-91.





