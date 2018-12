Messi rep la cinquena Bota d'Or: «cal seguir treballant perquè això continuï»

El capità del FC Barcelona, Leo Messi, ha rebut aquest dimarts la seva cinquena Bota d'Or que torna a reconèixer-lo com a millor golejador del planeta, durant un acte a l'Antiga Fàbrica Damm de la Ciutat Comtal on ha reconegut que les fites assolides superen el que va somiar de petit i que es troba "molt bé anímicament i físicament" per seguir ampliant el seu palmarès.

"La veritat és que no m'esperava tot això quan vaig arrencar el meu somni, que òbviament era ser professional i poder triomfar en el futbol. El futbol és el que estimo però mai m'havia imaginat tant. Gaudeixo de la feina, de l'esforç, i sobretot dels companys. Estic en el millor equip del món, tinc al costat els millors del món en la seva posició i això fa que tot sigui més fàcil i pugui aconseguir premis com aquest", ha agraït Messi després de rebre el guardó.

L'argentí ha assegurat que es troba "molt bé anímicament i físicament". "Van passant els anys i intento seguir cuidant-me com he fet durant tota la meva carrera, i encara més perquè els partits cada vegada són més exigents. Tenim més partits, hi ha poc temps de descans, i cal seguir treballant perquè això continuï així", s'ha animat.

El capità del Barça ha rebut la Bota d'Or que l'acredita com el màxim golejador de les lligues europees en la temporada 2017/18 i que li ha lliurar el director del diari Marca, Juan Ignacio Gallardo, durant un acte on ha estat acompanyat pels seus companys d'equip Sergi Roberto i Sergio Busquets, així com pel president Bartomeu i membres de l'organigrama blaugrana com Guillermo Amor, Eric Abidal o Pep Segura.

Messi ha posat somrient al costat de les cinc Botes d'Or que ha rebut al llarg de la seva carrera i que han anat arribant a l'escenari de mans de nens del SJD Pediatric Cancer Center, el centre contra el càncer infantil que està sent construït a la ciutat gràcies al suport de la Fundació Leo Messi.

L'argentí, que ja va guanyar el guardó en les campanyes 2009-10, 2011-12, 2012-13 i 2016-17, ha rebut el trofeu que l'acredita com a màxim artiller de les lligues europees després d'anotar 34 gols en LaLiga Santander, la qual cosa li ha permès acabar per davant del davanter egipci del Liverpool Mohamed Salah (32) i de l'anglès del Tottenham Harry Kane (30).

Així, ja és el futbolista amb més Botes d'Or, desfent l'empat que mantenia amb el portuguès Cristiano Ronaldo, que atresora quatre guardons. La Bota d'Or és un premi concedit per l'European Sports Media (ESM), l'associació de mitjans esportius formada per MARCA, La Gazzetta dello Sport, A Bola, Fanatik, Elf Voetball, Kicker, Sport Express, Sport Voetbal, Tips Bladet, Telesport, Frankfurter Allgemeine, World Soccer, So Foot, Goal News i Nemzeti Sport.