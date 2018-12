Diumenge, just abans de començar el partit a l'Uni hi havia preocupació per una lesió al dit de la mà esquerra que Shay Murphy s'havia fet dissabte entrenant-se. No és la mà de tirar i Murphy va dir que primer jugaria (va fer 18 punts) i que després ja es faria proves. Avui s'haurien de saber els resultats.