Palamós i la Christmas Race tornen a ser la referència de tants regatistes arribats de tot el món per participar en aquesta regata que se celebrarà a partir d'avui fins el dissabte 22 de desembre i que acostuma a rebre equips de federacions de tot el món. La quaranta-tresena edició de la Christmas Race comptarà 256 tripulacions, de 22 països i 4 continents. Aquesta vegada no hi ha cap representant del club local.