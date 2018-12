Jordi Trias, un gegant jugant a LEB Plata

Diumenge, després de la cinquena victòria consecutiva del Bàsquet Girona a LEB Plata, el tècnic de l'equip rival, Alfredo Glázquez de l'Albacte, no amagava la seva admiració per Jordi Trias. «No és només tot el que fa, que és molt, sinó el compromís que un jugador de la seva categoria mostra amb l'equip, només cal veure la cara que posa quan fallen un atac...». Minuts abans, Glázquez havia vist, amb la impotència de quedar reduït a poc més que un espectador de primera fila, com Trias havia destrossat el seu Albacete en una demostració del veterà aler pivot des de la seva irrupció a LEB Plata. Al descans, el partit estava igualat (34-29) i Trias no havia aconseguit brillar de manera especial amb el Bàsquet Girona embussant-se molt en atac, però tornant dels vestidors l'exjugador de Barça o Joventut entre altres equips va ser «imparable, semblava que jugués sol sense que ningú el pogués molestar». Les paraules del tècnic de l'Albacete es van acabar traduint en una nova victòria gironina, la cinquena consecutiva des de l'arribada de Jordi Trias, i uns números d'impacte de l'aler pivot de 38 anys: 31 punts, 11 rebots, 6 assistències, 6 faltes rebudes i 40 de valoració. Al descans, Trias havia fet 4 punts i tan sols valorava 4.

Dissabte, els líders al final de la primera volta de les dues conferències de la categoria, Alacant i Zamora, es jugaran el títol de Copa LEB Plata, però fa unes setmanes el base gironí dels alacantins, Quique Garrido, ja va deixar clar que «amb Trias, el Girona és el principal favorit a l'ascens». I és que ni a Garrido, ni a ningú a l'entorn de LEB Plata se'ls escapa el contundent impacte que ha suposat la incorporació de l'aler pivot gironí al projecte que entrena Quim Costa. Cinc partits i cinc victòries consecutives contra Vic, Múrcia, Alacant, Menorca i Albacete amb un gran impacte de Trias, que ja és el màxim anotador de la categoria (18 punts de mitjana), el que agafa més rebots (12) i, lògicament, el més valorat (30).

Trias només ha jugat 5 de les 14 jornades que s'han disputat i, per tant, formalment els rànquings els lideren jugadors que han disputat com a mínim la meitat dels partits, però, en la realitat està clar que el màxim anotador és Trias (18) i no pas Jalen Nesbit del Villarrobledo (16), que qui agafa més rebots és el gironí i no pas el pivot de l'Albacete Marcus Van (10) i que el líder del rànquing de valoració juga a Fontajau (30) i no pas a Villarrobledo on Nesbitt als 24 per partit. En l'altra conferència de LEB Plata, l'Est, el jugador més valorat també és un pivot amb passat a l'ACB: Edu Hernández-Sonseca. Això sí, l'ara jugador del Navarra es queda lluny de la valoració de Trias: 21 contra 30.

En dos dels cinc partits que ha jugat Trias a LEB Plata, en el dia del seu debut contra el Vic i aquest passat diumenge davant l'Albacete, el gironí va ser «MVP» de la jornada valorant 42 i 40 respectivament. Curiosament, en les 14 jornades que s'han disputat de LEP Plata només un jugador ha estat dos cops MVP: Trias. I no sembla que s'hagi de quedar en aquestes dues nominacions.

Pel que fa a la classificació l'impacte de Trias és molt evident. Després de la novena jornada, el Bàsquet Girona estava fora dels sis primers llocs, que marquen el tall per a la segona fase, i acumula quatre victòries i cinc derrotes (4 de consecutives); i ara està a només una victòria dels tres líders de la lliga: Múrcia, Alacant i Villarrobledo. I, a sobre, entre les darreres cinc victòries consecutives dels gironins hi ha els partits a la pista del Múrcia i contra l'Alacant a Fontajau.