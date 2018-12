El Madrid i el Kashima es juguen un lloc a la final del Mundial de clubs

El Reial Madrid inicia aquesta tarda (17.30, La 1) el camí cap a la seva tercera corona mundial consecutiva, sent l'únic equip que ha reeditat títol al Mundial de Clubs, sentint l'obligació de tancar amb un títol el 2018 i recordant el sofriment de fa dos anys davant el seu primer rival, el Kashima japonès, a la final, resolta a la pròrroga. Gareth Bale, amb molèsties al turmell dret, és el gran dubte de Solari, que sembla que podrà disposar de Benzema.

El porter Thibaut Courtois es va mostrar esperançat de conquistar el seu primer títol amb l'equip madridista al Mundial de Clubs, un torneig que «motiva tothom». Guanyar-lo, segons ell, seria d'ajuda «per afrontar la resta de la temporada». «Pot ser el meu primer títol amb el millor club del món i guanyar-lo també ens ajudarà per afrontar la resta de la temporada. Estic orgullós de formar part d'un equip que ha guanyat tant. Són jugadors top, campions i vull formar part d'això», va manifestar.

Per la seva banda Santiago Solari va dir que dona «la màxima importància» al Mundial de Clubs i va opinar que «dir que és un torneig menor és un punt de vista europeu». «Per classificar-se per aquesta cita cal fer un camí molt dur. Per arribar aquí el Madrid ha hagut de guanyar la Champions una altra vegada, una gesta extraordinària. Intentarem revalidar el títol», va animar. El primer classificat per la final de diumenge és, per sorpresa, l'Al Ain, que ahir es va desfer del River Plate a la tanda de penals (5-4). El partit es va acabar amb empat a dos i la igualada va seguir a la pròrroga.