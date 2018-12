El Peralada podra comptar amb Suárez i Soni per rebre el Mestalla

La victòria de dissabte contra el Castelló, la primera de la temporada a casa, va permetre al Peralada-Girona B traspassar el darrer lloc de classificació als castellonencs i, al mateix temps, tenir la possibilitat de sortir de les posicions de descens si avui són capaços de derrotar, també en el Municipal, el Mestalla (16.00) en un partit que es va suspendre el 18 de novembre per culpa dels forts aiguats. «Després de la victòria contra el Castelló tenim moltes ganes de tornar a jugar per mirar d'enganxar-nos a la zona de la permanència; i, a sobre, rebent un altre filial com el València en un partit que pot ser atractiu», explicava ahir el tècnic del Peralada, Chicho Pèlach, que podrà comptar amb el porter José Suárez, suplent d'Iraizoz al Girona en els últims partits per la lesió de Bounou, i amb el davanter Kévin Soni, que es va perdre el duel contra el Castelló per sanció. En canvi, el carriler Valery, titular diumenge en el Sevilla-Girona, i el migcampista Paik, a la banqueta en el Sánchez Pizjuán, no estaran disponibles per a Chicho.

Peralada-Girona B i Mestalla-València B són dues cares de la mateixa moneda a Segona B. Dos filials amb gent jove, portada a cop de talonari amb l'esperança que alguna arribi als respectius primers equips, i que entre la dificultat del grup, farcit d'equips amb jugadors molt experimentats, i les necessitats superiors provocades pels problemes de lesions al Girona i al València no estan tenint una temporada fàcil. Després de la victòria contra el Castelló, el Peralada és avantpenúltim just per darrere dels valencians que tenen els mateixos punts (16) i només un gol més en l'average general. «El Mestalla és un equip amb molt talent, ple de jugadors amb molta qualitat; Hugo Guillamón, Miki Muñoz, Kang-in Lee... Si els començo a dir tots no acabo, però que els està costant adaptar-se a la categoria i que també solen tenir baixes per les lesions del primer equip», analitzava ahir Chico Pèlach sobre el filial valencianista que entrena Miguel Grau.