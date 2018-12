El Barça negocia amb el València la cessió del defensa central Jason Murillo

El Barça i el València negocien la cessió del central colombià Jason Murillo, que no compta per a Marcelino. Els blaugranes, amb moltes baixes a la defensa (Umtiti, Vermaelen), necessiten reforçar el mercat d'hivern i des de Mestalla estan disposats a deixar sortir un futbolista que amb prou feines ha jugat tres partits aquesta temporada. El València pretèn que el Barça es faci càrrec de la fitxa del futbolista i que, a més, pagui una quantitat per la cessió.

Per altra banda el president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va dir ahir que la principal preocupació que té el club amb vistes al futur és «seguir sent competitius» per aspirar a tots els títols en joc. En el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació, el màxim mandatari del club blaugrana va repassar l'any 2018 i es va referir als reptes de futur. «Afrontem l'any amb el rigor, la serenitat i sempre pensant en els nostres socis, treballant per seguir generant idees, projectes i que ens permeti seguir sent competitius. Ens preocupa seguir sent competitius perquè el que volem és intentar guanyar tots els títols que jugem», va subratllar.

Sobre el 2018, Bartomeu va posar en valor el doblet aconseguit pel primer equip de futbol i el balanç econòmic del club, que en l'últim curs es va acostar als 1.000 milions d'euros de facturació. «Ha estat un any de doblet històric en el qual hem guanyat totes la Copes del Rei de totes les seccions. Ens hem convertit en un club referent en la part esportiva, social i econòmica. Estem arribant als 1.000 milions de facturació».