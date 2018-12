El comodí de Roger Barnils

Aquesta és la segona temporada de Roger Barnils com a jugador de l'Olot després d'arribar lliure del Prat l'estiu de 2017. A principis de la temporada passada, amb Martín Posse a la banqueta, el jugador de Seva alternava la posició de pivot i la de central, però amb l'arribada de Garrido es va convertir en el tercer central fix i idoni per a la defensa de tres que planteja el tècnic valencià. «Em sento còmode a les dues posicions. He jugat sempre de migcampista a les categories inferiors, però puc jugar de central si ho necessita l'entrenador», valora el jugador del conjunt garrotxí.

Tot i això, en les últimes jornades s'ha vist com a Barnils li ha tocat realitzar un rol diferent de l'habitual. Garrido insisteix cada setmana en què en una categoria tan peculiar i diferent de les demés com és la Segona B, cada partit és un context molt diferent i cal saber-s'hi adaptar per sumar punts. Extreta aquesta conclusió, Raúl Garrido ha trobat en Barnils el seu comodí per ser competitius en partits on l'equip no pot dur a terme el seu estil de joc de manera fluida.

El jove jugador de 24 anys ronda els 190 centímetres d'alçada, fet que el fa un expert en el joc aeri. Garrido ha aprofitat aquesta característica de Barnils per utilitzar-lo al mig del camp per guanyar més duels aeris en partits travats i per carregar l'àrea amb un efectiu més quan toca jugar directe. «En Raúl sabia que jo podia jugar de pivot i com en aquests últims partits necessitàvem un mig del camp més físic va optar per situar-me en aquesta posició», explica el jugador de Seva.

En el partit davant el Castelló, amb el camp inundat, es va poder veure Barnils pentinant i baixant tots els desplaçaments llargs dels defensors olotins perquè Marc Mas i Cosme els aprofitessin, ja que era impossible jugar la pilota per terra. També vam veure aquest recurs al camp de l'Ebro, on el futbolista osonenc va actuar pràcticament de mitjapunta, i a casa, davant l'Alcoià, que va pressionar molt la recepció dels jugadors interiors de l'Olot i l'única manera que tenia l'equip de trepitjar àrea rival era penjant pilotes a l'àrea.





El comodí Barnils



L'última vegada que Garrido ha fet ús del «comodí Barnils» va ser aquest passat diumenge. El jugador olotí es va tornar a vestir d'heroi, com en l'últim partit de lliga de la temporada passada, quan va fer el gol de la permanència contra l'Elx (2-2), per marcar el gol de la victòria quan faltaven 4 minuts pel final del temps reglamentari amb una rematada de cap, sobrevolant la defensa de l'Ejea. «Cada setmana assagem estratègies amb en Kevin (segon entrenador) i va sortir la que havíem preparat el dia abans».

Barnils s'ha convertit en un jugador clau per l'Olot (13 titularitats en 15 partits). No només per la seva capacitat d'adaptar-se a diversos rols, sinó per aquest do d'aparèixer en els moments clau per marcar en moments importants, com va fer en l'últim partit de la temporada passada fent el 2 a 2 davant l'Elx per donar la salvació als garrotxins en el temps de descompte. «És un dels moment més macos de la meva carrera futbolística. Veure com marques un gol que permet a l'Olot quedar-se un any més a Segona B és especial. Va ser un gol molt maco», valora Barnils, que assegura que ja pensen en guanyar el Teruel aquest dissabte per intentar aconseguir el 6 de 6 en punts a casa i acabar l'any de la millor manera.