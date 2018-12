Tres gols de Bale porten el Madrid a la final del Mundial de Clubs

El Reial Madrid es va classificar per a la final del Mundial de Clubs de la FIFA després de devorar (1-3) al campió asiàtic, el Kashima japonès, gràcies a l'exhibició de Gareth Bale, qui va reclamar tots els focus amb un «hat-trick» i permet als de Solari lluitar per tercer any seguit per aquest títol. Serà dissabte contra l'Al Ain (17.30, La 1)

Bale, Bale i Bale. El gal·lès va marcar tres gols en tot just 10 minuts -amb el descans pel mig- i va truncar qualsevol somni dels japonesos, que van posar contra les cordes el Madrid de Zidane fa dues temporades. Aquesta vegada no hi va haver debat, es van dissipar els dubtes i el vigent campió d'Europa segueix el seu camí previsible cap al títol.

Qualsevol resultat que no sigui aixecar el Mundial aquest dissabte davant del desconegut Al Ain serà un fracàs per a un equip que segueix amb molts dubtes.