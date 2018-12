El pilot de Vilablareix va estar buscant sense fortuna una moto «capdavantera» per repetir experiència al Dakar, però la manca d'opcions competitives el va portar a acceptar la proposta de Gerard Farrés que també deixarà les motos per pilotar un buggy de l'equip Monster Energy Can-Am. Entre Farrés i Oliveras sumen 16 participacions en el prestigiós ral·li i la seva experiència pot ser clau per lluitar pel podi en la seva nova categoria.