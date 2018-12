El GEiEG manté el pressupost a la vora dels 5 milions d'euros

El GEiEG aposta per la continuïtat amb l'aprovació d'uns pressupostos molt similars als dels últims anys, a la vora dels cinc milions d'euros, i un lleuger augment de les quotes en un club que té al voltant de 13.000 socis i 2.368 esportistes federats en les seves diferents seccions. El president del Grup, Francesc Cayuela, va parlar de «racionalització de la despesa i la recerca de nous recursos» com a elements claus per a l'estabilitat de la històrica entitat gironina en el seu parlament en l'assemblea ordinària de socis que es va celebrar ahir al vespre en el complex de Sant Narcís. Els socis del GEiEG van aprovar els comptes presentats per la junta de Cayuela que, a grans trets, es resumeixen amb un pressupost de 4.969.580 euros i un increment de menys d'un euro mensual a les quotes: la familiar puja 0,83 euros i passa a ser de 42,21 i la sènior augmenta de 0,63 euros quedant-se ara en 32,24 euros mensuals.

Per segon any consecutiu, el GEiEG ha aconseguit estabilitzar la seva massa social en un context econòmic poc favorable i en un marc de molta competència en el sector de l'esport. El grup es manté poc per sota dels 13.000 socis després d'uns mesos amb promocions per captar-ne de nous i posant en marxa noves actitivats per fidelitzar els antics. Com a exemple, la junta del GEiEG va citar ahir «esquena sana», classes amb diferents exercicis per al benestar corporal, que ha fet augmentar els usuaris de fitness.

En l'àmbit esportiu, el GEiEG té 2.368 esportistes federats en les seves diferents seccions (1.103 masculins i 902 femenins); i també manté el seu vigor en les activitas socioculturals com el Lleuresport (ara per Nadal) o els diferents campus i casals dels estius. El GEiEG també és una via d'accés a l'esport a col·lectius socials poc afavorits gràcies als seus diferents convenis amb entitat del tercer sector.