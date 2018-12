Mitja vida a la Christmas Race

Més de 30 anys vinculat a la Christmas Race de Palamós. Des de l'any 1986 seguint la regata com a periodista en mitjans locals com Ràdio Palamós o la revista Proa i des de l'any 1993 treballant per a la organització. El palamosí Jaume Soler celebra enguany 25 anys com a cap de premsa de la Christmas Race i per la seva experiència en aquest esport no és exagerat dir que en sap un munt de vela. De fet, és l'únic palamosí que ha treballat en tres Jocs Olímpics en aquesta modalitat. Soler ha exercit de cap de premsa de l'equip espanyol de vela en els Jocs Olímpics d'Atlanta 1996, Sydney 2000 i Rio 2016. A més a més, també ha estat director de comunicació de la Federació Espanyola en tres etapes diferents. Això sí, tot modèstia, Jaume Soler assegura que «són molts anys en aquest món, però, mai se'n sap prou i sempre s'aprenen coses noves». Asseguts dalt d'una embarcació al Club Nàutic Costa Brava/Vela Palamós, Jaume Soler, ens atèn un moment abans de tornar a l'oficina per assabentar-se de com a transcorregut la jornada.

A l'hora d'explicar com es va introduir en la vela recorda que «com molts palamosins vaig començar a Ràdio Palamós i a la revista Proa, malauradament desapareguda. A finals dels 80 seguia al Palamós CF i regates importants com la Christmas Race. A més el meu pare tenia una barca i mantenia relació amb gent del Club Nàutic i el Club de Vela i així vaig iniciar-m'hi tot i que també vaig jugar a futbol». Des del 1993 que treballa per la Christmas Race. «En Joan Sarquella i en Xavier Ribera em van oferir entrar dins l'organització de la regata i realment aquest va ser l'any del meu inici professional dins l'esport de la vela». Per tant, «com a cap de premsa enguany celebro 25 anys i des de l'any 1986 cobria la informació de la Christmas per Ràdio Palamós».

En tots aquests anys, com la societat, la Christmas «ha canviat molt». «Recordo quan venien membres de la família reial espanyola, l'aleshores príncep Felip i la seva germana, la infanta Cristina. Era una Christmas diferent perquè els regatistes que venien a competir alhora eren personatges de la premsa rosa i tot es vestia d'un caire més social i glamourós». Preguntat per com es pot popularitzar la vela competint amb esports de masses com el futbol i el bàsquet assegura que «no és fàcil, per la vela, treure el cap. Tenim la sort entre cometes que a Espanya és l'esport que ha guanyat més medalles olímpiques, tot i que darrerament travessem una crisi de resultats. La vela és un esport minoritari que va clarament darrere del futbol, el bàsquet, el tennis, el golf..., però és qüestió de buscar-se la vida i intentar-ho, però la Christmas Race és possiblement de les regates que tenen una repercussió més gran dins el món de la vela olímpica».

Soler posa l'exemple dels seus fills, als quals «els interessa més el futbol que la vela, tots dos són del Girona i del Palamós, tot i que estan a dues «Primera» diferents (riu). Jo sempre defenso que soc de Palamós i intento que ells mai perdin les arrels siguin on siguin perquè encara que no visquin aquí m'agrada que tinguin un sentiment palamosí», assegura. Des de fa tretze anys, està afincat per motius laborals a Jerez.

Jaume Soler, que també havia seguit de prop la trajectòria del Palamós CF, parla de la situació del degà ara que s'han deixat els embolics enrere: «Hi han hagut problemes institucionals i ara allò important és que tothom remi en la mateixa direcció per recuperar la tranquil·litat. Esportivament parlar de Segona A és una utopia, i referent a l'actualitat de l'equip queda tota una segona volta, és cert que el Girona C i el Vilassar de Mar estan lluny, però si agafa una bona dinàmica crec que pot recuperar la Tercera Divisió».