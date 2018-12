Murillo ja és del Barça amb una opció de compra de 25 milions

El jugador colombià Jeison Murillo és nou jugador del FC Barcelona fins a final d'aquesta temporada després de l'acord de cessió aconseguit amb el València, que inclou una opció de compra per valor de 25 milions d'euros. Tots dos clubs van confirmar l'acord que farà que Murillo, que només ha jugat 3 partits enguany amb el València, sigui blaugrana almenys fins al 30 de juny de 2019.

Murillo, que serà presentat el 27 de desembre, es va formar al Deportivo Cali fins als 18 anys. El salt al futbol europeu el va fer en fitxar per l'Udinese, si bé va jugar cedit el primer curs al filial del Granada per després fer-ho cedit al Cadis a Segona B (11-12) i al Las Palmas a Segona A (12-13) abans de jugar al primer equip del Granada (13-15). Va ser llavors quan va fer el salt a l'Inter, on va ser titular (15-17) fins que al gener passat va aterrar a Mestalla en qualitat de cedit pels neroazzurri. El València va pagar 12 milions d'euros al juny pel seu traspàs però Marcelino no hi comptava.