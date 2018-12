El Barça tanca l'any rebent el Celta amb el retorn de Semedo a la convocatòria

El Barcelona rep aquesta tarda (18.30, beIN LaLiga) el nou Celta de Miguel Cardoso, amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que li permeti acomiadar l'any com a líder de Primera, que comanda amb 34 punts, tres més que el Sevilla i l'Atlètic de Madrid. Per a aquest duel Ernesto Valverde recobra Semedo, recuperat de les molèsties que el van fer ser baixa contra el Llevant. Sergi Roberto i Malcom es van entrenar amb l'equip, però no van rebre l'alta mèdica.

El conjunt blaugrana ha encadenat tres victòries en el campionat (Vila-real, Espanyol i Llevant), en les quals ha marcat onze gols i no n'ha encaixat cap. Una bona notícia per als d'Ernesto Valverde, la solidesa defensiva dels quals era una de les assignatures pendents aquesta temporada.

Amb Leo Messi de nou en un gran moment de forma, i Luis Suárez recuperat de les seves molèsties al genoll, el Barça es troba en un dels seus moments més dolços de la temporada.

La mala notícia per als blaugrana són els problemes que té de nou a l'eix de la saga. Samuel Umtiti segueix recuperant-se a Qatar dels seus problemes al genoll esquerre i Thomas Vermaelen va patir la seva enèsima lesió muscular contra el Llevant. Per combatre aquesta situació el club ha fitxat Jason Murillo (cedit pel València), que serà presentat el proper dia 27.

El Celta, després de sumar set dels últims nou punts en joc, intentarà frenar el Barcelona al Camp Nou, en un duel en el qual s'enfronaran dues de les millors parelles de davanters de LaLiga: Messi-Suárez contra Aspas-Maxi Gómez. Els 25 gols del duo blaugrana estan lluny dels 18 que porten els davanters del Celta, tot i que són, també, un gran perill.