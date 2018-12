El Citylift Girona toca fons a l'OK Lliga amb una dura derrota a casa contra el Vic

El Citylift Girona va tocar fons anit perdent a casa per golejada contra el Vic, un rival directe en la lluita per sortir dels llocs de descens. Després d'aquesta dura derrota l'equip de Josep Enric Torner passa a ser cuer de la classificació, a tres punts de la permanència que ara marquen, precisament, els osonencs. El Vic va sentenciar el partit a 6 minuts del final i va acabar golejant a Palau. Ara l'OK Lliga s'atura per Nadal fins el proper 12 de gener, quan els gironins visitaran el Noia.