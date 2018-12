El gironí Yankuba Sima fa el salt a l'ACB fitxant pel Manresa

El pivot gironí Yankuba Sima s'estrenarà a l'ACB de la mà del Baxi Manresa, amb qui ahir va firmar un contracte temporal per cobrir la baixa del lesionat Jordan Sakho. Sima s'estava entrenant amb el Breogán de Lugo després de no fitxar per ningú aquest estiu un cop va donar per acabada la seva etapa al bàsquet universitari dels Estats Units, on va passar per St. John's i Oklahoma. Abans d'anar a Lugo, Yankuba Sima s'havia entrenat amb el Bàsquet Girona de LEB Plata i amb el mateix Manresa.

Fins ahir, Sima no ha arribat a cap acord concret per fer el salt al bàsquet professional, ell volia un ACB, i això s'ha concretat ara quan els problemes físics del Manresa, a més de Sakho també està lesionat Jakis Gintvainis, han provocat que Roman Montáñez li hagi fet una oferta suficientment atractiva perquè el pivot de 22 anys que va començar al Santa Eugènia s'hagi decidit.

Després de començar al Santa Eugènia, Yankuba Sima va passar pel desaparegut Sant Josep abans de marxar al CBA de Canàries de la mà del representant gironí Damià Sòria. Un cop a la CBA, una acadèmia que prepara jugadors per accedir al bàsquet universitari nord-americà, Sima va entrar ràpidament al radar de la selecció espanyola jugant amb diferents seleccions. Això, però, no va canviar el seus plans de marxar als Estats Units jugant en un parell de PrepSchools abans de passar per les universitats de St. John's i Oklahoma, fins que aquest estiu va dedidir tornar a Europa.