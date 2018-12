El Llagostera rep l'Ascó a la recerca de la desena victòria al Municipal

El Llagostera és una autèntica piconadora aquesta temporada al Municipal. Els gironins compten per victòries els seus partits com a locals fins ara (9) i confien arribar al desè triomf aquesta tarda contra l'Ascó. Oriol Alsina reconeix que l'equip «està molt fort a casa» però també recorda que «en algun partit la línia entre guanyar i empatar o perdre ha estat molt fina». El tècnic és conscient de la importància del partit d'avui per tancar l'any «amb un bon regust de boca» i encarar la segona volta com a campions d'hivern. «L'Ascó està rendint més a domicili que no pas a casa. És perillós», avisa. Alsina recupera Viale però no pot comptar amb Pitu Comadevall, Cunill i Maymí, lesionats.