L'Olot vol el 6 de 6 per Nadal

Després de quatre jornades consecutives sense guanyar a casa, l'Olot va vèncer 1 a 0 diumenge passat l'Ejea amb un gol de Barnils en els últims instants de partit. Un triomf que ha suposat una gran injecció de moral per als olotins, que aquesta tarda (2/4 de 5) contra el Terol tenen l'oportunitat d'encadenar una nova alegria al Municipal i anar-se'n de vacances de Nadal amb el millor regust possible. «Una victòria ens permetria somiar amb un objectiu més ambiciós que la salvació», valorava Raúl Garrido, que assegura que «aconseguir tenir tants punts a aquestes alçades de temporada era més un somni que una realitat a la pretemporada». Blázquez, sancionat, és l'única baixa local mentre que el Terol no pot diposar de Casetas, també per sanció.

L'Olot tindrà davant un acabat d'ascendir a la categoria que no passa per un bon moment. Els aragonesos són penúltims a la classificació a 3 punts de la salvació i duen una dinàmica de resultats molt negativa. Els de Dani Aso no guanyen des de l'11 de novembre (1-0) davant el Barça B i encadenen 4 derrotes i un empat en els últims 5 partits. Tot i això, Garrido assegura que «és el partit més difícil del curs pel context. Ells venen de perdre tres partits i necessiten guanyar amb urgència».

El Terol és l'equip menys golejador de la categoria amb només 11 gols en 17 partits. El seu golejador és Cristian Dieste amb 4 gols. D'altra banda, tampoc és un equip gaire segur en defensa. Els aragonesos són el segon equip més golejat del grup amb 23 gols encaixats, després del València Mestalla, que n'ha rebut 25. «És un equip que juga molt bé i fa moltes coses bé però ha tingut errors puntuals que l'han condemnat i li han fet perdre molts partits», explica el tècnic olotí, que recorda que «el Terol és un equip que va començar molt bé la lliga, li feien molt pocs gols a principis de temporada i va aconseguir guanyar el Barça B, a casa, i l'Hèrcules, al Rico Pérez».

Un dels grans tòpics del futbol és que quan jugues dos partits consecutius a casa és molt complicat guanyar-los tots dos, però Garrido vol demostrar que això no té perquè ser així. «És molt motivant guanyar el partit per assolir la millor primera volta de la història del club a Segona B i anar-nos-en més tranquils de vacances de Nadal», va assegurar el preparador dels garrotxins.