Mundial de Clubs El Madrid, contra el dèbil Al Ain

El Reial Madrid surt aquesta tarda com a clar favorit per conquerir el Mundial de Clubs (17.30, La 1) en una final en què es mesura el feble i desconegut Al Ain, amfitrió del torneig. Gareth Bale, que va fer els tres gols blancs dimecres en la semifinal contra el Kashima japonès (1-3), tornarà a ser el referent de l'equip de Santiago Solari, que recupera Casemiro, tot i que no està clar que el faci jugar de titular. A la porteria està garantida de nou la presència del belga Courtois.