«Si pensem en la classificació, no veurem el partit que estem jugant»

Un líder en ratxa. La Unió Esportiva Sarrià visita aquesta tarda (19.30) la pista del Sant Esteve Sesrovires amb l'aval de les nou victòries consecutives que han deixat l'equip gironí en solitari del seu grup de Primera Nacional just abans de l'aturada de Nadal. «Tenim clar que tard o d'hora podem perdre un partit i que, per exemple, la pista del Sant Esteve és una de les pistes més complicades de lliga», explicava ahir el tècnic del Sarrià, Pere Coll, abans de visitar avui el quart classificat.

Una victòria, que seria la desena consecutiva, mantindria el Sarrià líder a manca d'un sol partit per acabar la primera volta, que es jugarà ja després de l'aturada. «Vam començar la temporada pensant que estaríem entre els quatre o cinc primers, però no pensàvem ser líders; vam començar guanyant dos partits, després en vam perdre dos de seguits a la pista del Sant Quirze i a casa contra La Roca -aquest segurament va ser una errada nostra-, i després hem anat encadenant victòries fins a trobar-nos aquí dalt, analitzava ahir Coll, que, en un principi, havia de ser el segon entrenador del Sarrià aquesta temporada, però la marxa de Josep Espar a Polònia, per fer de segon de Josep Espar al Wisla Plock, el va deixar com a màxim responsable d'un equip que, de moment, sembla destinat a lluitar per entrar a la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata.

«Si pensem en la classificació ens equivocarem, però no veurem el partit que estem jugant i qualsevol equip de la lliga ens pot gunyar: la setmana en què vam jugar contra l'últim a casa el partit va ser igualat fins a la meitat de la segona part», apuntava Pere Coll, que aposta per «anar jugant cada partit sense pensar en fases ni res de tot això, i si arribem a falta de quatre o cinc partits i encara estem en aquesta posició, ja pensarem en tot el que faci falta».

De cara al partit d'aquest tarda contra el Sant Esteve Sesrovires, Coll té el dubte de Nito Portúlas per motius laborals a més dels lesionats habituals.