El Peralada podria sortir del descens si guanya avui a Alcoi

El Peralada visita aquesta tarda el sempre complicat El Collao amb el repte de tancar una «accidentada» primera volta amb una victòria que permeti passar les vacances de Nadal «tranquil». I és que després de passar-se pràcticament tota la primera part de la competició en posicions de descens, un triomf avui contra l'Alcoià donaria moltes opcions als alt-empordanesos de sortir dels llocs calents de la taula. L'equip va viatjar dijous per evitar problemes amb el viatge i amb la incògnita de saber si podrà comptar amb Kévin Soni, Paik i Valery Fernández, convocats ahir amb el Girona i a qui el tècnic Chicho Pèlach confia poder reclutar a temps -com a mínim el davanter camerunès- per al partit d'avui.

El punt contra el València Mestalla de dimecres (1-1) es valora «positivament» al vestidor perquè permet «sumar i fer un 4 de 6 a casa». Ara bé, avui serà una història ben diferent a Alcoi. «L'any passat hi vam guanyar però sabem que serà molt complicat. Serà un examen important per a nosaltres i tenim ganes d'aprovar-lo», assegura un Chicho que no pensa variar ni una coma el seu estil de joc. «Tenim el repte de ser valents amb pilota i demostrar, com fem a tots els camps, que podem deixar la nostra petja al Collao. És una prova per a veure el grau de maduresa del nostre equip».

Chicho té clar que sumar els tres punts avui permetria «respirar mig tranquils amb vista a la segona volta». A més a més, implicaria del tot l'Alcoià en la lluita per la part baixa.