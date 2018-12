Triomf agònic de l´Uni a Gernika (68-73)

L'Spar Citylift Girona ha aconseguit una treballada i agònica victòria a la pista del Gernika (68-73), que fins ara portava el mateix balanç que les gironines. Les d'Èric Surís van han anat tot el partit per darrere el marcador, llevat d'alguns instants en el segon parcial. Fins i tot, han arribat al final del tercer quart amb 10 punts de desavantatge (55-45).

L'Uni no s'ha rendit i ha anat retallant distàncies fins a posar-se un punt per sota a les acaballes del partit. Nadia Colhado posava a les gironines per davant quan faltaven 49 segons pel final (68-69), i els tirs lliures de Laia Palau i Hampton han sentanciat el partit a favor de les visitants.