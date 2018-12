Amb una bona primera meitat ja n´hi ha prou

Amb una victòria tranquil·la i sense gaires ostentacions. Així es va tancar l'any natural del Barça, que va desfer-se del Celta al Camp Nou, un rival que no va oferir excessiva oposició i que va marxar amb la cua entre cames. Els gols de Dembélé i Messi a la primera meitat van ser suficients perquè l'equip d'Ernesto Valverde acomiadi el 2018 liderant en solitari la classificació de la Primera Divisió.

El conjunt blaugrana va aprofitar la debilitat defensiva dels gallecs. Sense atropellar el seu rival en cap moment, però amb tranquil·litat i bona lletra, aprofitant durant els primers 45 minuts les poques ocasions que va tenir el partit. Dembélé i Messi van veure porteria, demostrant i confirmant el bon moment personal; no tant el del Barça, que va respondre de manera acceptable, i poc més, a la victòria anterior del seu imminent precedent, un Atlètic de Madrid que venia de guanyar l'Espanyol i que tancarà la jornada de nou a tres punts.

La velocitat de creuer que havia ofert el Barça en les darreres jornades va baixar ahir una marxa, però va ser perquè l'equip tampoc va necessitar més per endur-se els tres punts. Piqué i Lenglet, els centrals titulars, van regalar una nova tarda sense gols encaixats a Ter Stegen. La quarta seguida en Lliga, tot i que l'alemany també va haver d'intervenir en alguna ocasió per aportar el seu granet de sorra. 2-0, sense patir en excès, i ja 37 punts al sarró per liderar la Lliga sense que ningú l'acompanyi.

Per ratificar la seva línia ascendent, el Barça va tirar de Messi, un cop més, en associació amb Jordi Alba. També Suárez va insistir, sense èxit, per mirar d'ampliar el seu compte golejador particular, i Dembélé va tornar a aparèixer per aquesta vegada obrir la llauna. El francès va ser un imant de la pilota que havia rebutjat Rubén Blanco, amb la defensa rival massa lenta per seguir l'habitual jugada que solen trenar a cada partit la societat formada per Messi i Alba, amb xut final del 10.

Ja amb un avantatge mínim en el marcador, Dembélé ho va intentar després que Suárez robés la pilota i l'uruguaià va fregar el pal en un xut a la mitja hora. Els faltava contundència en defensa als visitants, i també a l'altra àrea, amb un xut de Maxi com a única arribada. L'uruguaià va pispar la cartera a Piqué en una jugada que va ensenyar el camí a Ter Stegen prop del descans, però que el col·legiat va tallar per falta al central.

No va sentar gens bé la jugada al Celta, que va veure just després com arribaria el 2-0, obra de Messi. Passada d'Alba, mentre Suárez i Dembélé arrossegaven tota la defensa del conjunt entrenat per Miguel Cardoso i passadís per a l'argentí, que no va fallar.

Sense patiments

A la segona meitat se li van complicar encara més les coses al conjunt visitant, que va veure com Iago Aspas, el seu futbolista més desequilibrant, es lesionava. Sense ell al camp, això sí, els gallecs van fer-se amb la pilota i el Barça es va conformar en buscar el contracop. Ernesto Valverde va fer sortir Arthur per intentar recuperar el domini i també Coutinho, que continua buscant-se sense ser capaç de canviar el panorama.

La baixada d'intensitat dels locals no va impedir que Suárez tingués el 3-0 en una contra, amb mig Celta demanant fora de joc. A 10 minuts del final, va arribar la més clara dels gallecs, en una acció embolicada dins l'àrea sense resultats. L'obligació d'anar-se'n a dalt no es va traduir en bones opcions, amb la suspensió en el primer test de nivell per a Cardoso i que deixa a la meitat de taula el Celta. Amb dificultat, el quadre blaugrana va acabar dormint el partit, amb Valverde donant entrada al jove Aleñá, en una setmana de crítiques per la falta d'oportunitats del planter.