Un gol de Blanca permet la segona victòria seguida del Sant Pere Pescador

El Sant Pere Pescador va sumar la tercera victòria del curs i la segona consecutiva després de la victòria de la setmana passada davant del Mallorca (4-0) gràcies al gol de Blanca, que la setmana passada va marcar un hat-trick, a cinc minuts del final. Les noies entrenades per Joan Pont agafen aire contra un dels seus rivals directes, a qui ara tenen sis punts per darrere. El partit, igualat i força complicat, no es va decidir fins al tram final, més tens del compte a causa de les expulsions de les locals Patricia Iranzo i Mireia Mateos, i de la visitant Ester, que feia pocs minuts que havia saltat al terreny de joc. Uns instants abans, Blanca havia segellat el duel, amb el gol de la victòria, que consuma el bon moment d'un Sant Pere Pescador que mereix tenir molts més punts dels que té actualment i que va lluitar per trobar una fortuna que li va somriure en els instants clau.