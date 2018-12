L'Athletic regala un empat al descompte per continuar a sis punts del Girona

Un agònic gol d'Óscar Plano al temps de descompte va permetre al Valladolid salvar un punt a San Mamés. Un resultat que, tot i que fa que l'Athletic surti del descens, el manté a sis punts de distància del Girona. Els d'Eusebio tancaran la jornada set punts per sobre de la zona perillosa, tot i que el Vila-real, ara mateix tercer per la cua, té un partit menys perquè el seu rival, el Reial Madrid, ha disputat el Mundial de Clubs. Anit, Aduriz va avançar els de Garitano en transformar un penal comès per Keko per mans dins de l'àrea. Al segon temps, el Valladolid va estirar-se tot buscant l'empat. Plano va enviar una pilota al pal al minut 63 i després va ser Verde qui va gaudir d'una bona ocasió. Però no va ser fins al 91 que Plano, aquest cop sí, va aconseguír batre Iago Herrerín.



El Betis va relliscar en l'últim partit del 2018 i no va poder tancar l'any amb quatre victòries consecutives. Ho va evitar l'Eibar, que encadenava quatre jornades sense guanyar i que va salvar un punt gràcies a un gol de penal d'Orellana a la segona meitat. L'equip de José Luis Mendilibar, que va acabar expulsat, va anar de menys a més i fins i tot va gaudir de bones aproximacions a la segona meitat. Una d'elles, poc abans de l'empat, va arribar a peus de Sergi Enrich, que, sol a dins l'àrea i amb la porteria buida, va enviar la pilota fora incomprensiblement.