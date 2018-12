El Llagostera més terrenal cau per primera vegada a casa

Algun dia s'havia d'acabar, perquè l'espectacular ratxa del Llagostera començava a ser d'un altre món. Dels 27 punts jugats al costat de la seva afició, els homes d'Oriol Alsina n'havien sumat 27. No n'havien deixat escapar cap, perquè la seva fam no s'acaba mai. Ahir, però, es van humanitzar. No cal donar-hi gaires voltes, ni molt menys buscar cap culpable. Havia de passar, i prou. L'Ascó sempre podrà dir que va ser ell l'equip que va guanyar allà on no guanyava ningú (1-3).

El partit, costerut des del primer moment, va ser una nova lliçó del caràcter blaugrana. Va sortir creu, però ningú els pot retreure res. Bertomeu, al minut 3, ja va fer aixecar les orelles, aprofitant un servei de cantonada. I si la cosa no va anar a més, va ser perquè Marcos va treure una mà providencial quan tot l'estadi veia el 0-2.

Lluny d'arronsar-se, el Llagostera va seguir empenyent. No va ser el millor dia pel que fa a joc, però això no li va fer perdre la il·lusió de mantenir un ple de victòries a casa que ja s'ha esfumat. Medina, durant uns instants, va fer creure que tot era possible, rematant al fons de la xarxa un servei de banda efectuat per David Bigas. Fins i tot, la sort podia haver estat favorable abans d'arribar als vestidors, perquè Maynau va fregar el 2-1 però els qui van marxar amb un somriure al descans van ser els tarragonins: novament Bertomeu, amb un exquisit control a l'interior de l'àrea i xutant al pal llarg amb ofici, els va posar amb un avantatge que no tornarien a perdre en cap moment.



Impotència

El Llagostera no va gaudir pràcticament de cap opció real d'empatar. Senzillament, no era el seu dia. Bertomeu, a la primera que va tenir al segon temps, va estar a punt de sentenciar i, malgrat un miratge en forma d'acció individual de Moussa, els d'Alsina no van tenir ni temps d'alçar el vol. En un contraatac ben dirigit per l'Ascó, Toldrà va batre Marcos, augmentant la impotència local, que, malgrat tot, no va voler sentir a parlar d'abaixar els braços. Això, en un equip entrenat per Alsina, és una llei no escrita prohibida. Èric Jiménez i Moussa ho van continuar intentant però va ser Marcos qui va aturar la sagnia, desviant un penal xutat per Víctor, que es va quedar sense hat-trick. L'empat de l'Hospitalet contra el Reus B fa perdre el lideratge, per average, als gironins, que es queden sense ser campions d'hivern.