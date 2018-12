El Lloret acaba l'any amb un empat davant el Vendrell

El Lloret va sumar un empat a casa davant el Vendrell (4-4) en un partit en què semblava que no puntuaria. Quan faltaven 11 minuts, els locals perdien 1-3, però van aconseguir igualar el partit i David Plaza va fer el gol definitiu, el 4-4, quan faltava poc més d'un minut per al final.

Els de Josep Codina van començar de forma immillorable, amb un gol al primer minut obra de Lluís Grau. Però els visitants capgirarien el marcador fins a l'1-3.

Les dianes d'Aguirre i Le Berre igualaven el partit quan faltaven sis minuts per al final, però el visitant Ferrer va tornar a avançar els seus (3-4). Tot i així, Plaza va fer la diana definitiva per rescatar un punt per al Lloret davant el penúltim classificat. Els lloretencs acaben l'any a sis punts del descens.