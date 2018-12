L'Olot passarà un dolç Nadal

L'objectiu de l'Olot era sumar 6 punts de 6 possibles en les últimes dues jornades abans d'acabar l'any i així ho ha fet. Ahir va guanyar el Terol (després de fer-ho la jornada passada davant l'Ejea) i ho va fer mostrant la seva millor versió davant un rival que va sortir a jugar-li de tu a tu, però la fragilitat defensiva el va condemnar a perdre per golejada.

Per aquest partit, Raúl Garrido va optar per Xumetra com a acompanyant de Marc Cosme i Marc Mas en atac formant així un 3-4-3. Era una opció que ja es podia preveure tenint en compte que el tècnic olotí va advertir a la prèvia que el Terol era un conjunt que pressionava a dalt, que intentava jugar la pilota i que deixava espais al darrere. La previsió de Garrido va ser encertada, ja que Xumetra va ser el jugador que més va posar en problemes la defensa dels aragonesos.

Al minut 7 de partit, Cristian Dieste va obligar l'Olot a remar a contracorrent (com davant l'Alcoià) fent el 0 a 1 després de recollir l'esfèrica dins l'àrea i endinsar-la a la porteria defensada per Ginard. Això va fer que, amb el marcador a favor, el Terol replegués més i retrocedís uns metres per donar la possessió de l'esfèrica a l'Olot.

Poc després, Héctor Simon va respondre amb un xut potent des de la frontal que va aturar amb solvència Conesa i, al minut 28, Marc Mas va donar el segon avís amb una rematada de cap al punt de penal que va marxar desviada de la porteria visitant. Finalment, a la tercera va anar la vençuda. Xumetra va agafar l'esquena a la defensa aragonesa, Héctor va filtrar una bona passada i La Bala de L'Estartit, amb un moviment perfecte de cintura, va driblar Conesa per acabar definint a porteria buida i fer l'empat al minut 31. Abans de finalitzar la primera meitat, Cosme va tenir l'oportunitat de fer el 2 a 1 amb una rematada de cap des del punt de penal, però la pilota va marxar desviada per sobre el travesser.

A la segona part, Dani Aso va optar per copiar l'esquema de l'Olot i jugar amb línia de tres amb dos carrilers, però el canvi no li va resoldre els problemes en defensa i, al minut 57, Xumetra va completar el seu doblet personal per fer el segon amb una altra assistència d'Héctor Simón, que a falta d'un quart d'hora per al final del partit es va vestir de golejador una jornada més (ja van tres gols en aquesta temporada) per fer el tercer, assistit aquesta vegada per Xumetra, el millor jugador del partit. Dos minuts després, Marc Cosme va sentenciar definitivament el matx amb un tret potent aprofitant un refús de Conesa després que Alfredo intentés regatejar-lo per fer el 4 a 1 final.

La Unió Esportiva Olot va sumar tres punts més que li permeten marxar de vacances de Nadal feliç i com a setè classificat amb 26 punts després de la derrota del Sabadell (2-1) davant l'Ejea. Els olotins han aconseguit el desitjat 6 de 6 i els jugadors tindran recompensa per part de Raúl Garrido en forma de dos dies més de vacances. I ben merescudes.