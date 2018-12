El Peralada suma un punt d'un valor immens a Alcoi que li permet sortir del descens

«Ha estat una setmana esplèndida, en la qual no només hem crescut pel que fa a punts sinó que també ho hem fet quant a sensacions. A cada partit que juguem, tenim la categoria més per la mà. L'examen contra l'Alcoià era molt difícil i l'hem passat amb una gran nota perquè els hem aguantat en tot moment, sense deixar que s'imposessin», valorava Chicho Pèlach, el tècnic del Peralada, que no amagava la seva felicitat pel puntàs de mèrit que van aconseguir els seus homes ahir a Alcoi (0-0). Amb l'empat, la dinàmica dels alt-empordanesos s'amplia a tres jornades consecutives sense conèixer la derrota gràcies a la victòria contra el Castelló (2-1), i els empats contra el València Mestalla (1-1) i l'assolit a terres alacantines. A més, surten del descens.

El tècnic gironí va sortir d'inici amb el 3-5-2, amb Suárez a la porteria i apostant per Iago i Andzouana als carrils i un eix central format per Nahuel, Rober i Santi Bueno. A la sala de màquines, Giorgi i Montes, amb Paik fent d'enllaç a Pachón i Soni. El camerunès, que va acabar expulsat perquè es va tornar després d'una acció de la defensa local, i Paik, van arribar directament de Montilivi, ja que havien estat convocats per al Girona-Getafe de divendres.

Amb un exercici de seriositat impecable, la posada en escena del Peralada va ser magnífica. És cert que en atac els de Chicho van tenir problemes per generar ocasions, però tampoc van deixar que els locals els creessin perill, i això ja és un gran què. De fet, la primera acció seriosa va anar a càrrec de Santi Bueno, que va caçar un refús a l'interior de l'àrea. Bañuz, molt atent, va desviar el seu xut. Hauria estat una passada.

El mateix Bañuz va haver d'estar molt atent a una assistència del seu company Navarro, que gairebé es tradueix en gol en pròpia porteria. Abans del descans, també ho va intentar Soni, amb el punt de mira desviat. No eren opcions gaire clares però sí que van servir per recordar que el Peralada havia sortit valent a pels tres punts. Una actitud en la línia del que portem de curs i que, en moltes ocasions, ha comportat derrotes. A la llarga, però, Chicho sap que és el camí correcte. I que els seus homes persisteixin en la idea significa que creuen en el mètode. No hi ha millor notícia que aquesta per tancar el 2018.

«Estic content, perquè hem estat sòlids en un camp complicat. Ells tenien gana i no hem concedit gaires ocasions, mantenint la porteria a zero. Segur que això ens impulsa», confessava Chicho, que veu com la feina ben feta té premi: el Peralada ara ocupa plaça de play-out, a un punt del Conquense. Óscar Díaz va ser qui més perill va generar, però no va ser suficient per tombar el mur d'un equip ple de diamants que necessita temps per acabar-se de polir. Estan en bones mans, i la línia que porten és totalment ascendent. «Som millors cada dia que passa, afrontem el 2019 il·lusionats».