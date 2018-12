El Reial Madrid goleja l'Al Ain i suma el tercer Mundial de Clubs consecutiu

El Reial Madrid va trobar consol a Abu Dhabi després d'un convuls final de 2018 conquistant, per tercera temporada consecutiva, el Mundial de Clubs de la FIFA, un torneig descafeïnat que -no per això- eximeix el campió de lluir corona durant 365 dies, després de derrotar l'Al Ain per un contundent 4-1. Modric, Llorente i Ramos van situar un clar 3-0 i, tot i que Shiotani va retallar diferències al minut 85, Solari no va patir per aconseguir el seu primer títol. Fins i tot, un gol de Nader en pròpia augmentaria la golejada final.