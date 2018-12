El Sarrià suma la desena victòria seguida en un partit molt important

La desena seguida. Aquesta és l'espectacular ratxa d'un Sarrià que s'ha abonat al triomf i no sap el que és perdre des de fa més de dos mesos. Ahir, els homes de Pere Coll van plantejar un partit molt seriós davant un rival de la zona alta, el Sant Esteve Sesrovires, i van acabar imposant-se per 21-29.

«Hem sortit molt concentrats i endollats. Sabíem que ells sortirien forts perquè si perdien quedaven despenjats», va dir Coll. I així va ser. Els visitants van sortir molt bé al darrere i això va fer que en l'equador de la primera meitat ja dominessin per cinc gols (3-8). També per la bona efectivitat en atac.

Distanciar-se en el marcador en els primers compassos va fer que els gironins afrontessin el partit amb més calma i la diferència es va anar ampliant fins arribar als set gols al final de la primera meitat (8-15).

En la represa, els de Coll no es van veure intimidats per un rival que va sortir molt fort. «Hem sabut jugar tranquils i trobant espais en atac», deia el tècnic visitant, que també va alabar el seu equip quan es va veure en inferioritat en alguns moments del segon temps.

Tot i que el Sarrià va arribar a tenir 9 gols de marge (15-24), va acabar guanyant el partit per vuit (21-29). Una distància prou còmode per aconseguir la desena victòria seguida en una pista complicada i continuar líders en solitari abans d'afrontar dos caps de setmana de descans. La competició no torna fins el 12 de gener.