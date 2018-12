Victòria d´or de l´Uni a Gernika

És el marcador final el que indica si guanyes o perds. Les victòries a l'últim instant també valen i són aquestes les que marquen la diferència entre estar a dalt o no. És cert, que l'Spar Citylift Girona va anar a remolc durant gairebé tot el partit, però va saber patir i treballar per poder sumar un triomf agònic de la pista del Gernika (68-73), en un duel en el qual les gironines van capgirar el marcador en els últims dos minuts amb un parcial final de 0-9.

No ho va tenir fàcil l'Uni per aconseguir el sisè triomf consecutiu en lliga. Tot i començar dominant en el marcador (2-4), les basques van començar el partit molt fortes i van aconseguir el primer avantatge clar als set minuts de joc, quan dominaven per vuit punts (16-8). Les de Surís, però, amb un triple de Laia Palau, es posaven a tres al final dels primers 10 minuts (20-17).

En el segon quart, van ser les de Fontajau les que van estar més encertades a l'inici. Prova d'això és que es van posar, altre cop, per davant el marcador, i amb un parcial de 0-5 es passava del 26-25 al 26-30 quan faltaven poc menys de dos minuts per arribar al descans. Però durant aquest temps les gironines no van anotar i això va fer que les locals tornessin a capgirar el marcador amb un parcial de 5-0 (31-26).

Va ser en el tercer quart que les coses es van posar més coll amunt per a les visitants. En l'equador del parcial, les basques guanyaven per 10 punts (45-35), una diferència que es va ampliar fins als 13 punts a poc més d'un minut per al final del quart (54-41). Un parcial d'1-4 deixava la diferència de nou amb 10 punts (55-45) a falta dels 10 minuts finals.

Les visitants van sortir endollades en l'últim quart, amb un parcial de 0-7 en poc més d'un minut que deixava el marcador més ajustat (55-52).

Fins que quan faltava poc més d'un minut i mig, amb el marcador de 68-64, va arribar el final més màgic per a les de Surís. Un triple de Hampton, millor de les de Surís amb 20 punts i 8 rebots, i una cistella de Colhado posaven per davant les gironines a 49 segons per al final, i els tirs lliures de Palau i Hampton sentenciaven el partit amb un parcial final de 0-9.

Amb la victòria, l'Spar Citylift Girona segueix líder juntament amb el Perfumerías Avenida, que va patir en l'últim quart per desfer-se del Guipúscoa (58-54), pròxim rival de les de Surís. El triomf també fa que les gironines deixin enrere les rivals d'ahir, el Gernika, que fins ahir tenia el mateix balanç que les de Fontajau i les de Salamanca.

El calendari no descansa, i la setmana entrant l'Uni haurà de visitar les pistes de Bembrie, divendres, i Guipúscoa, diumenge.