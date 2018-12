El Figueres tanca l´any amb una derrota a Vilatenim en l´homenatge a Ritxi

A la quarta tampoc va la vençuda. El Figueres va ensopegar ahir al migdia a Vilatenim davant del Sant Andreu i per quarta vegada aquest curs va aturar la ratxa en tres partits consecutius sense perdre. Els homes de Joan Esteva es van veure superats per uns barcelonins que al minut 4 ja dominaven el marcador, i no van poder donar a Ritxi Mercader la festa complerta pels seus 150 partits amb el conjunt blanc-i-blau.

Els quadribarrats van sortir amb molta empenta i es van avançar en el marcador en la primera acció clara de perill. Dani Guerrero va rematar de cap una falta penjada a l'àrea per Josu. Al Figueres li va costar entrar al partit i refer-se del cop anímic, però a poc a poc va passar a fer-se amb el control del joc i va començar a inquietar la porteria de Segovia, sobretot amb accions a pilota aturada. Xavi Ferrón no va arribar per ben poc a una assistència de Ritxi i a Dan Coll li van anul·lar un gol per un fora de joc previ a la rematada. Els figuerencs van gaudir d'un cert domini, però no encertaven en els metres finals.

A la represa, el Sant Andreu va sortir a buscar la sentència i va assetjar la porteria d'Aroca amb tres bones ocasions. Al Figueres li va costar trepitjar l'àrea visitant amb perill i no ho va aconseguir fins al minut 58 amb un xut de Tena que va sortir desviat. El pas dels minuts va equilibrar el domini sobre el terreny de joc, però les ocasions continuaven tenint predomini visitant. Finalment, Ferran va enviar al fons de la xarxa una assistència de Carlos per l'esquerra de l'atac visitant. Era la sentència definitiva.

Amb aquest resultat el Figueres es situa a mitja taula en terra de ningú, a 10 punts de les posicions d'ascens i 9 punts de les de descens.