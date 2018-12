Just empat en el derbi gironí

Es preveia molta igualtat i el partit, en aquest sentit, no va decebre. El Girona C i el Palamós van mantenir l'empat a zero inicial en un partit disputat i jugat de tu a tu, en què l'equilibri en el marcador va ser el resultat més just possible. Els d'Axel Vizuete, que continuen en la primera posició amb tres punts més que el seu immediat perseguidor, el Vilassar de Mar, van veure com el Palamós, el quart classificat ?el Sabadell Nord el va avançar per un punt?, no els podia reduir l'avantatge, i encara és a dotze punts. Tots dos en surten reforçats, tot i que la diferència encara és gran. Uns, perquè passaran el Nadal des del capdamunt de la taula i enfortits per a un 2019 en què perseguiran l'ascens a Tercera. Els altres, perquè allarguen a vuit les jornades sense perdre i senten que ja són una realitat. Si al Girona C i al Vilassar els passa pel cap fallar més del compte, de ben segur que el degà del futbol català no deixarà passar l'oportunitat de crear-los un ensurt dels grossos.

«Sabíem que seria molt difícil, perquè el Palamós està molt ben treballat i té bons jugadors. Hem patit algun contratemps inesperat en les últimes setmanes i no hem preparat el partit en les millors condicions però marxem amb molt bones sensacions, els resultats són el reflex del nostre treball diari. Som un gran grup», valorava Vizuete, que va veure com Uri Santos i Aleix Feixas es quedaven a molt poc de trencar la balança en una segona meitat que van dominar lleugerament, després de la millor posada a punt del Palamós, que va tenir el control a la primera part. Fins i tot, Soler va fregar un gol que ho hauria pogut canviar tot. «Estic satisfet i orgullós per com s'ha competit perquè hem arribat sota mínims i hem mostrat un bon nivell contra el líder», descrivia Javi Salamero, que va elogiar el bon to defensiu dels seus homes: «Quintanas fa molt de temps que manté el zero a la porteria i això és gràcies a la solidesa i a la contundència de tot l'equip».